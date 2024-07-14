Сперцян: у «Краснодара» максимальные задачи, будем делать всё, чтобы завоевать чемпионство

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос об усилении состава команды и о её задачах накануне начала сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

— «Краснодару» нужно усиление?

— Не ко мне вопрос.

— Ты капитан.

— Отличная команда.

— Она будет претендовать на чемпионство?

— Всегда ставим максимальные задачи и будем всё для этого делать, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.