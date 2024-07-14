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Главный тренер сборной Испании назвал двух игроков, которые не сыграют в финале Евро-2024

Главный тренер сборной Испании назвал двух игроков, которые не сыграют в финале Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, что полузащитник Педри и нападающий Айосе Перес не смогут принять участия в финале Евро-2024 с Англией. Матч состоится сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я хочу поблагодарить за прекрасную работу двух игроков: Педри, который, к сожалению, получил травму, и Айосе Переса, у которого были проблемы с первой игры, но он очень много работал. К сожалению, они не смогут сыграть в финале. Гави приедет завтра, чтобы поддержать нас, он будет игроком под номером 27», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Напомним, Педри получил травму во время матча 1/4 финала Евро-2024 с Германией, который закончился победой испанцев со счётом 2:1 (1:0 д. вр.).

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