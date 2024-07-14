«Знаем, что фаворита нет». Тренер сборной Испании — о настрое на финал Евро-2024 с Англией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча финала чемпионата Европы — 2024 с Англией. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

«Мы спокойны. Мы никогда не теряли трезвого взгляда. Мы знаем, что фаворита нет— это очень равная игра. Мы знаем, если не сыграем выше уровня, который показывали на этом турнире — если не будем полностью сфокусированы, если будем совершать ошибки — то не сможем победить. Я знаю, что моя команда способна всё это сделать. Мы с нетерпением ждём матча, но с максимальным уважением к нашим соперникам», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.