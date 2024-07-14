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38-летний защитник Испании Хесус Навас поделился эмоциями перед матчем с Англией на Евро

38-летний защитник Испании Хесус Навас поделился эмоциями перед матчем с Англией на Евро
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Защитник сборной Испании Хесус Навас высказался о предстоящем финальном матче с национальной командой Англии на чемпионате Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англия — великолепная команда с игроками мирового уровня. Это будет очень сложный матч, но мы очень рады и очень хотим играть. У нас получился очень хороший турнир.

Я испытываю сильные эмоции от всего, что делаю. Быть здесь в 38 лет и продолжать играть за свою сборную — это невероятно. Победа в завтрашнем финале принесла бы мне огромную радость», — приводит слова Наваса пресс-служба УЕФА.

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

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