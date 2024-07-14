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«Локомотив» предложил € 2,8 млн за вингера «Ференцвароша» Маркиньоса

«Локомотив» предложил € 2,8 млн за вингера «Ференцвароша» Маркиньоса
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Московский «Локомотив» сделал официальное предложение венгерскому «Ференцварошу» по трансферу вингера Маркиньоса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб предложил за игрока € 2,8 млн.

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

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