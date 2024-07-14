«Зенит» выиграл 30-й трофей в своей истории
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Санкт-петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Краснодар» со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые завоевали свой 30-й трофей в истории.
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
«Зенит» 10 раз выигрывал чемпионат России, один раз становился чемпионом СССР. Также на счету сине-бело-голубых шесть национальных кубков (России и СССР), Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА. Что касается Суперкубков, то, помимо одного трофея в СССР, «Зенит» также завоевал девять Суперкубков России.
Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России пять раз подряд. «Зенит» выигрывал трофей в 2020, 2021, 2022, 2023 годах. В 2019 году Суперкубок завоевал «Локомотив», который обыграл «Зенит» со счётом 3:2.
В прошлом сезоне «Зенит» выиграл все российские трофеи на клубном уровне.
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