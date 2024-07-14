«Зенит» выиграл 30-й трофей в своей истории

Санкт-петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Краснодар» со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые завоевали свой 30-й трофей в истории.

«Зенит» 10 раз выигрывал чемпионат России, один раз становился чемпионом СССР. Также на счету сине-бело-голубых шесть национальных кубков (России и СССР), Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА. Что касается Суперкубков, то, помимо одного трофея в СССР, «Зенит» также завоевал девять Суперкубков России.

Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России пять раз подряд. «Зенит» выигрывал трофей в 2020, 2021, 2022, 2023 годах. В 2019 году Суперкубок завоевал «Локомотив», который обыграл «Зенит» со счётом 3:2.

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл все российские трофеи на клубном уровне.