«Проснулся, покушал, почитал комменты». Глушенков – о том, что стал MVP Суперкубка России

Новичок «Зенита», нападающий Максим Глушенков отреагировал на то, что стал лучшим игроком матча за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). В своём дебютном официальном матче за новый клуб Глушенков отметился двумя забитыми мячами.

«Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете», — написал футболист в своей социальной сети.

Напомним, перед матчем российский форвард обратился к своим хейтерам, назвав их клоунами.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

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