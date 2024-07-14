«Проснулся, покушал, почитал комменты». Глушенков – о том, что стал MVP Суперкубка России
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Новичок «Зенита», нападающий Максим Глушенков отреагировал на то, что стал лучшим игроком матча за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). В своём дебютном официальном матче за новый клуб Глушенков отметился двумя забитыми мячами.
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
«Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете», — написал футболист в своей социальной сети.
Напомним, перед матчем российский форвард обратился к своим хейтерам, назвав их клоунами.
20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).
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