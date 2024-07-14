Стало известно количество штрафов ПДД Александра Соболева с 2021 года

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев получил 557 штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«557 штрафов на 547 тысяч рублей числится на гелике одиозного нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева. Футболиста стабильно штрафуют раз в два дня, а его «любимое» нарушение — превышение скорости», — говорится в сообщении.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

Напомним, 27-летний Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.

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