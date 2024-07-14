Аршавин: трофей Суперкубка России уже в перерыве можно было отдать «Зениту»
Поделиться
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о победе команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» со счётом 4:2. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал победителем Суперкубка страны.
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
«Зенит» в первые минуты матча вкатывался и смотрел, на что способен соперник. На этом отрезке был виден класс «Зенита». У команды был очень большой запас. Если честно, трофей уже можно было в перерыве отдать «Зениту». Потом команда из Санкт‑Петербурга просто контролировала игру», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Отметим, «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля. Команда Сергея Семака является действующим победителем турнира.
Комментарии
- 14 июля 2024
-
02:00
-
01:58
-
01:46
-
01:41
-
01:29
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:36
-
00:31
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:14
-
00:12
-
00:10
-
00:09
-
00:09
-
00:08
-
00:07
-
00:06
-
00:06
-
00:01
- 13 июля 2024
-
23:57
-
23:48
-
23:47
-
23:45
-
23:45
-
23:43
-
23:40
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:25