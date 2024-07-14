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Аршавин: трофей Суперкубка России уже в перерыве можно было отдать «Зениту»

Аршавин: трофей Суперкубка России уже в перерыве можно было отдать «Зениту»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о победе команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» со счётом 4:2. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал победителем Суперкубка страны.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Зенит» в первые минуты матча вкатывался и смотрел, на что способен соперник. На этом отрезке был виден класс «Зенита». У команды был очень большой запас. Если честно, трофей уже можно было в перерыве отдать «Зениту». Потом команда из Санкт‑Петербурга просто контролировала игру», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля. Команда Сергея Семака является действующим победителем турнира.

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