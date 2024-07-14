Аршавин: трофей Суперкубка России уже в перерыве можно было отдать «Зениту»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о победе команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» со счётом 4:2. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал победителем Суперкубка страны.

«Зенит» в первые минуты матча вкатывался и смотрел, на что способен соперник. На этом отрезке был виден класс «Зенита». У команды был очень большой запас. Если честно, трофей уже можно было в перерыве отдать «Зениту». Потом команда из Санкт‑Петербурга просто контролировала игру», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля. Команда Сергея Семака является действующим победителем турнира.

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