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Глушенков двумя эмодзи отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке России

Глушенков двумя эмодзи отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке России
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Новичок «Зенита», нападающий Максим Глушенков двумя эмодзи отреагировал на победу петербургского клуба в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

Отметим, что Глушенков отметился дублем в этой встрече.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ МАКСИМА ГЛУШЕНКОВА

Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России пять раз подряд. «Зенит» выигрывал трофей в 2020, 2021, 2022, 2023 годах. В 2019 году Суперкубок завоевал «Локомотив», который обыграл «Зенит» со счётом 3:2.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

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