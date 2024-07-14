Вильмар Барриос – о матче с «Краснодаром»: невероятно сложный климат, тяжёлое поле

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

«Во-первых, я очень устал. Напряжённый матч, невероятно сложный климат, тяжёлое поле. Но я и очень счастлив, потому что мы выполнили задачу — начали сезон с победы, завоевали Суперкубок. Путь к трем трофеям — повторению успеха прошлого сезона — начался сегодня! Было важно стартовать именно так. Сейчас время для небольшого празднования, а затем надо уже готовиться к первой игре в чемпионате России», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Отметим, «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.

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