Вильмар Барриос – о матче с «Краснодаром»: невероятно сложный климат, тяжёлое поле
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
«Во-первых, я очень устал. Напряжённый матч, невероятно сложный климат, тяжёлое поле. Но я и очень счастлив, потому что мы выполнили задачу — начали сезон с победы, завоевали Суперкубок. Путь к трем трофеям — повторению успеха прошлого сезона — начался сегодня! Было важно стартовать именно так. Сейчас время для небольшого празднования, а затем надо уже готовиться к первой игре в чемпионате России», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».
Отметим, «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире
Комментарии
- 14 июля 2024
-
03:26
-
03:26
-
03:13
-
03:05
-
02:58
-
02:46
-
02:41
-
02:15
-
02:10
-
02:00
-
01:58
-
01:46
-
01:41
-
01:29
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:36
-
00:31
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:14
-
00:12
-
00:10
-
00:09
-
00:09
-
00:08
-
00:07
-
00:06
-
00:06
-
00:01
- 13 июля 2024
-
23:57
-
23:48