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Вильмар Барриос – о матче с «Краснодаром»: невероятно сложный климат, тяжёлое поле

Вильмар Барриос – о матче с «Краснодаром»: невероятно сложный климат, тяжёлое поле
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Во-первых, я очень устал. Напряжённый матч, невероятно сложный климат, тяжёлое поле. Но я и очень счастлив, потому что мы выполнили задачу — начали сезон с победы, завоевали Суперкубок. Путь к трем трофеям — повторению успеха прошлого сезона — начался сегодня! Было важно стартовать именно так. Сейчас время для небольшого празднования, а затем надо уже готовиться к первой игре в чемпионате России», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Отметим, «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.

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