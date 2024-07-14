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В «Зените» ответили на вопрос о возможных трансферах клуба этим летом

В «Зените» ответили на вопрос о возможных трансферах клуба этим летом
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможных трансферах клуба этим летом.

«Кого увидим ещё из новичков? Пока не скажу. Но окно ещё не закрылось. Я не буду исключать, что кто‑то может прийти», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Краснодар» со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые завоевали свой 30-й трофей в истории.

«Зенит» 10 раз выигрывал чемпионат России, один раз становился чемпионом СССР. Также на счету сине-бело-голубых шесть национальных кубков (России и СССР), Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА. Что касается Суперкубков, то, помимо одного трофея в СССР, «Зенит» также завоевал девять Суперкубков России.

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