Канада — Уругвай: стартовые составы команд на матч за 3-е место Копы-2024

Сегодня, 14 июля, состоится матч за третье место Кубка Америки — 2024, в котором встретятся сборные Канады и Уругвая. Игра пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). В качестве главного арбитра встречи выступит Алексис Эррера Рамос из Венесуэлы. Матч начнётся в 3:00 мск.

Стартовые составы команд.

Канада: Дейн Сен Клер, Алистер Джонстон, Мойзе Бомбито, Ричи Ларьи, Люк Де Фужероль, Али Ахмед, Хонатан Осорио, Матьё Шуаньер, Исмаэль Коне, Джейкоб Шаффельбург, Тани Олувасейи.

Уругвай: Серхио Рочет, Наитан Нандес, Хосе Хименес, Матиас Винья, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, Себастьян Энцо Касерес Рамос, Федерико Вальверде, Мануэль Угарте, Факундо Пельистри, Родриго Бентанкур, Дарвин Нуньес.

Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.