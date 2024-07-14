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Канада — Уругвай. Прямая трансляция
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Канада — Уругвай: стартовые составы команд на матч за 3-е место Копы-2024

Канада — Уругвай: стартовые составы команд на матч за 3-е место Копы-2024
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Сегодня, 14 июля, состоится матч за третье место Кубка Америки — 2024, в котором встретятся сборные Канады и Уругвая. Игра пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). В качестве главного арбитра встречи выступит Алексис Эррера Рамос из Венесуэлы. Матч начнётся в 3:00 мск.

Кубок Америки — 2024 . За 3-е место
14 июля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
1-й тайм
1 : 1
Уругвай
0:1 Бентанкур – 8'     1:1 Коне – 22'    

Стартовые составы команд.

Канада: Дейн Сен Клер, Алистер Джонстон, Мойзе Бомбито, Ричи Ларьи, Люк Де Фужероль, Али Ахмед, Хонатан Осорио, Матьё Шуаньер, Исмаэль Коне, Джейкоб Шаффельбург, Тани Олувасейи.

Уругвай: Серхио Рочет, Наитан Нандес, Хосе Хименес, Матиас Винья, Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, Себастьян Энцо Касерес Рамос, Федерико Вальверде, Мануэль Угарте, Факундо Пельистри, Родриго Бентанкур, Дарвин Нуньес.

Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь Кубка Америки
Турнирная сетка Кубка Америки
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