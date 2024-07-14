Семак отреагировал на обращение Глушенкова к хейтерам. Ранее форвард назвал их клоунами
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на обращение нападающего Максима Глушенкова к хейтерам. Напомним, ранее Глушенков назвал своих хейтеров «клоунами».
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
«Мне кажется, если там реакция на те неадекватные высказывания или комментарии в её сторону, то нормально реагирует. Думаю, не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют в соцсетях его или его девушку. Не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что это адресовано тем, кто того заслуживает. Он абсолютно корректно себя ведет по отношению к нашим болельщикам», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
«Зенит» в матче за Суперкубок России обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Команда выиграла 30-й трофей в истории.
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