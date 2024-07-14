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Иван Сергеев ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»

Иван Сергеев ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о своём будущем в петербургском клубе.

«У меня ещё год контракта, я здесь счастлив и готов доказывать, побеждать с «Зенитом», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

Иван Сергеев выступает за петербургский «Зенит» с 2022 года. Нападающий сыграл в прошедшем сезоне в 39 матчах, отметившись 11 голами и пятью результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 5 млн.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Краснодар» со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые завоевали свой 30-й трофей в истории.

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