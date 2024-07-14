Николай Писарев не видит конкурентов «Зениту» в новом сезоне РПЛ

Известный российский тренер Николай Писарев заявил, что на данный момент не видит конкурентов «Зениту» в новом сезоне чемпионата России.

«Вот пока, на сегодняшний день, обсуждали с Аршавиным это: мы сейчас не видим конкурентов «Зениту». Будет ли «Спартак» сильнее, «Локомотив» или ЦСКА. Вот «Краснодар», мы не понимаем, каким он будет в сезоне.

«Зенит» же полностью готов к сезону, мы понимаем его старт, мне понятны эти 11 человек. Весь вопрос в том, не будет ли «Зенит» сам себе конкурентом. «Зенит» готов к сезону», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Краснодар» со счётом 4:2. Таким образом, сине-бело-голубые завоевали свой 30-й трофей в истории.

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