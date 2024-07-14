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Лионель Месси: был этап в сборной Аргентины, где я страдал

Лионель Месси: был этап в сборной Аргентины, где я страдал
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей карьере в национальной команде.

«Сейчас не хочу думать о будущем. Я наслаждаюсь и наблюдаю изо дня в день, что происходит со мной и чего мы достигаем. У меня был этап в сборной, где я страдал из-за того, что не были показаны результаты. Нам было плохо. Теперь я наслаждаюсь каждый день. Так будет до тех пор, пока я не почувствую, что этого уже недостаточно. На этом Кубке Америки я выступил хорошо, но травма заставила меня изменить свои планы. Это было не так, как я ожидал или хотел. Теперь у нас есть возможность сыграть ещё один финал. Я наслаждаюсь этим и несу ответственность за то, чтобы сделать всё возможное для достижения цели», — приводит слова Месси Dsports.

15 июля сборная Аргентины сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки.

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