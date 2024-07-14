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Канада — Уругвай. Прямая трансляция
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Канада — Уругвай: Бентанкур открыл счёт в матче за 3-е место Копы-2024

Канада — Уругвай: Бентанкур открыл счёт в матче за 3-е место Копы-2024
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Проходит матч за третье место Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Канады и Уругвая. Игра проходит на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). На момент написания новости идёт первый тайм, счёт 1:0 в пользу уругвайцев.

Кубок Америки — 2024 . За 3-е место
14 июля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
1-й тайм
1 : 1
Уругвай
0:1 Бентанкур – 8'     1:1 Коне – 22'    

На восьмой минуте встречи счёт открыл полузащитник уругвайской национальной команды Родриго Бентанкур. Ему ассистировал защитник Себастьян Касерес.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Календарь Кубка Америки
Турнирная сетка Кубка Америки

Кубок Америки. Топ-5 голов 3-го тура группового этапа:

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