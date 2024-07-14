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Генич отреагировал на результативность матча «Зенит» — «Краснодар» на фоне игр Евро-2024

Генич отреагировал на результативность матча «Зенит» — «Краснодар» на фоне игр Евро-2024
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на результативность матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой «Зенита» со счётом 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«На Евро-2024 такой результативностью и не пахнет», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Краснодар» повторили рекорд турнира по забитым мячам. Ранее шесть голов на двоих забили ЦСКА и «Спартак» в матче за Суперкубок России 2007 года: в той встрече армейцы одержали победу со счётом 4:2.

В финальном матче чемпионата Европы – 2024 сборная Испании встретится с национальной командой Англии. Матч состоится 14 июля.

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