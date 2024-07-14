Стал известен клуб, который сделал предложение Хосепу Гвардиоле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть английскую команду.

Как сообщает The Real Tolmie's Hairdoo в соцсетях, испанский наставник получил предложение от американской команды «Нью-Йорк Сити», выступающей в МЛС.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось шесть раз выиграть чемпионат Англии.

Новый сезон АПЛ «Манчестер Сити» начнёт домашним матчем с лондонским «Челси».

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: