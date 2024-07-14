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Травмированный Педри эмоционально обратился к сборной Испании перед финалом Евро-2024

Травмированный Педри эмоционально обратился к сборной Испании перед финалом Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании Педри, который получил травму в четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2024 со сборной Германии (2:1) обратился к своей национальной команде накануне финала турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все волнуются, спрашивают, как идёт восстановление. Это очень приятно, мы семья, и именно это привело нас к финалу. И мы заслуживаем победы в этом финале, потому что мы семья. Я уверен, что они отдадут все силы. Сделайте меня чемпионом Европы!», — приводит слова Педри Королевская испанская футбольная федерация.

В финале Евро-2024 сборная Испании встретится с национальной командой Англии. Матч состоится 14 июля в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», начало – 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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