Голкипер «Зенита» Латышонок – о матче с «Краснодаром»: работы не так много было

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок высказался о своём дебютном матче за клуб в Суперкубке России с «Краснодаром» (4:2).

«Я рад, что победили. Первый трофей, эмоции супер. Конечно, хотелось на ноль сыграть, но, к сожалению, не получилось. Команда — супер, я в восторге! Насколько волнительным был дебют? Как обычно, в принципе. Перед каждой игрой есть мандраж небольшой, а так ничего, вышел вообще без проблем. Как чувствую себя после матча? Я не скажу, что полон энергии, нормально, в принципе. Работы не так много было, в основном страховал и играл ногами. Во втором тайме чуть-чуть были моменты, а так нормально», — приводит слова голкипера официальный сайт «Зенита».

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля.

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