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Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался на тему завершения карьеры.

«Я буду продолжать играть до тех пор, пока не настанет подходящее время уйти, пока не почувствую, что больше не могу играть», – приводит слова Месси Dsports.

Сборная Аргентины с капитаном Лионелем Месси в финале Копы-2024 сыграет с национальной командой Колумбии. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Лионель Месси сыграл в теннис:

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