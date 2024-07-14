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Конте рассказал о будущем Кварацхелии в «Наполи»

Конте рассказал о будущем Кварацхелии в «Наполи»
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о будущем полузащитника неаполитанской команды Хвичи Кварацхелии.

«Президент сказал мне, что Хвича останется. Я очень этому рад. Кварацхелия и ди Лоренцо – ключевая часть нашего проекта», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В минувшем сезоне 23-летний Хвича Кварацхелия принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Ранее появлялась информация, что в услугах 23-летнего игрока заинтересован «ПСЖ».

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