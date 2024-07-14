Аршавин оценил перспективы форварда «Зенита» Глушенкова в новом сезоне РПЛ
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил перспективы нападающего Максима Глушенкова в новом сезоне чемпионата России.
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13' 2:0 Вендел – 33' 3:0 Глушенков – 42' 3:1 Кривцов – 65' 4:1 Глушенков – 68' 4:2 Смолов – 70'
«Глушенков создавал основную остроту, когда играл в центре, когда разгонял атаку. И свои моменты он смог реализовать. Он будет претендовать на звание лучшего игрока сезона», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
В матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) Глушенков забил два гола и был признан лучшим игроком этой встречи.
20 июня «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).
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