Канада — Уругвай: Луис Суарес сравнял счёт в концовке матча за 3-е место Копы-2024

Проходит матч за третье место Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Канады и Уругвая. Игра проходит на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). На момент написания новости идёт второй тайм, счёт 2:2.

На 90+2-й минуте нападающий уругвайской национальной команды Луис Суарес восстановил равенство во встрече точным ударом в створ ворот соперника и перевёл игру в серию пенальти.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.