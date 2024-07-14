Месси обратился к болельщикам сборной Аргентины накануне финала Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился к болельщикам накануне финального матча Кубка Америки.

«Гордитесь этой командой, чем, чего они достигли. Ещё одним финалом, который будет сыгран. Мы стали победителями Кубка Америки, Финалиссимы, чемпионата мира. Немногие в истории смогли достичь такого. Я надеюсь, мы сможем продолжать жить в этой прекрасной мечте о продолжении побед», — приводит слова Месси Dsport.

Напомним, в решающем матче турнира сборной Аргентины встретится с национальной командой Колумбии. Матч состоится 15 июля в Майами на стадионе «Хард Рок», начало – 03:00 мск. На Кубке Америки-2024 Месси принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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