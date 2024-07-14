Уругвай выиграл у Канады в серии пенальти матч за третье место Копы-2024 с голом Суареса

В ночь с 13 на 14 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился матч за третье место Кубка Америки — 2024. Сборная Уругвая после ничьей 2:2 в основное время переиграла сборную Канады в серии пенальти со счётом 4:3.

На восьмой минуте игры первый гол в матче забил полузащитник сборной Уругвая Родриго Бентанкур. На 22-й минуте канадский хавбек Исмаэль Коне сравнял счёт. На 80-й минуте нападающий Джонатан Дэвид вывел вперёд сборную Канады. На 90+3-й минуте форвард Луис Суарес вновь установил на табло равенство и перевёл встречу в серию пенальти.

В послематчевой серии точнее оказались футболисты Уругвая, точку в ней поставил девятый удар, не реализованный защитником сборной Канады Альфонсо Дэвисом.

Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Серия послематчевых пенальти: Джонатан Дэвид (Канада) — 1:0, Федерико Вальверде (Уругвай) — 1:1, Мойзе Бомбито (Канада) — 2:1, Родриго Бентанкур (Уругвай) — 2:2, Исмаэль Коне (Канада) — 2:2, Хиорхьян де Арраскаета (Уругвай) — 2:3, Матьё Шуаньер (Канада) — 3:3, Луис Суарес (Уругвай) — 3:4, Альфонсо Дэвис (Канада) — 3:4.