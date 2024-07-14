Месси опубликовал обращение в честь грядущего завершения Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился к общественности с благодарностью накануне финального матча Кубка Америки.

«Последний день Копа Америки. И снова мы дошли до конца… Эта невероятная дорога была бы невозможна без тяжёлого труда всех тех, кто больше всего за нас болеет и тех, кто всегда находится за камерой. Спасибо всем за старание и страсть, всем товарищам по команде и техническому персоналу, работникам сборной и всем аргентинцам, которые приехали поддержать нас в Америку, а также тем, кто не смог приехать, но поддерживает нас из своей страны и из другие мест, где они живут. Всех крепко обнимаю. Давай, Аргентина!», — написал Месси на своей странице в одной из соцсетей.

Напомним, в решающем матче турнира сборной Аргентины встретится с национальной командой Колумбии. Матч состоится 15 июля в Майами на стадионе «Хард Рок», начало – 03:00 мск. На Кубке Америки-2024 Месси принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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