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Два игрока РПЛ стали бронзовыми призёрами Кубка Америки-2024

Два игрока РПЛ стали бронзовыми призёрами Кубка Америки-2024
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В ночь с 13 на 14 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился матч за третье место Кубка Америки — 2024. Сборная Уругвая после ничьей 2:2 в основное время переиграла сборную Канады в серии пенальти со счётом 4:3.

Кубок Америки — 2024 . За 3-е место
14 июля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 2
3 : 4
Уругвай
0:1 Бентанкур – 8'     1:1 Коне – 22'     2:1 Дэвид – 80'     2:2 Суарес – 90+2'    

Таким образом, Уругвай стал бронзовым призёром Кубка Америки, а бронзовые медали выиграли два игрока РПЛ: Лукас Оласа и Николас Маричал. Защитник московского «Динамо» в финальной игре появился на поле на 67-й минуте, представляющий «Краснодар» Маричал провёл весь матч на скамейке запасных.

Напомним, в решающем матче турнира сборной Аргентины встретится с национальной командой Колумбии. Матч состоится 15 июля в Майами на стадионе «Хард Рок», начало – 03:00 мск. На Кубке Америки-2024 Месси принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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