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Уругвай в девятый раз взял бронзовые медали Кубка Америки по футболу

Уругвай в девятый раз взял бронзовые медали Кубка Америки по футболу
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В ночь с 13 на 14 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился матч за третье место Кубка Америки — 2024. Сборная Уругвая после ничьей 2:2 в основное время переиграла сборную Канады в серии пенальти со счётом 4:3. Ключевой гол, который перевёл проигрываемую уругвайцами встречу в послематчевую серию, забил на 90+3-й минуте 37-летний нападающий Луис Суарес.

Кубок Америки — 2024 . За 3-е место
14 июля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 2
3 : 4
Уругвай
0:1 Бентанкур – 8'     1:1 Коне – 22'     2:1 Дэвид – 80'     2:2 Суарес – 90+2'    

Эти бронзовые медали Копа Америка стали для национальной команды Уругвая девятыми в истории. Ранее уругвайцы становились на Кубке Америки третьими в 1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957 и 2004 годах.

Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Также на счету сборной Уругвая на Копа Америка 15 чемпионств, последнее из которых состоялось в 2011 году, и шесть комплектов серебряных медалей (последние — в 1999 году).

Календарь Копа Америка - 2024
Турнирная сетка Копа Америка - 2024
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