«Я играю с травмой бедра уже 4-5 лет». 38-летний Хесус Навас — о своей карьере

Защитник «Севильи» и сборной Испании Хесус Навас высказался о своей карьере в преддверии финального матча с национальной командой Англии на чемпионате Европы в Германии.

«Я играю с травмой бедра уже четыре или пять лет, но эмоции от выступлений за «Севилью» и свою страну — это всё, что для меня важно. Главное — выкладываться до самого конца. Я очень горжусь тем, что остался тем же простым человеком, которым был вначале. И я очень благодарен своей жене и своим детям», — приводит слова Наваса пресс-служба УЕФА.

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

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