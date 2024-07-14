ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я играю с травмой бедра уже 4-5 лет». 38-летний Хесус Навас — о своей карьере

«Я играю с травмой бедра уже 4-5 лет». 38-летний Хесус Навас — о своей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Севильи» и сборной Испании Хесус Навас высказался о своей карьере в преддверии финального матча с национальной командой Англии на чемпионате Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я играю с травмой бедра уже четыре или пять лет, но эмоции от выступлений за «Севилью» и свою страну — это всё, что для меня важно. Главное — выкладываться до самого конца. Я очень горжусь тем, что остался тем же простым человеком, которым был вначале. И я очень благодарен своей жене и своим детям», — приводит слова Наваса пресс-служба УЕФА.

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в 1/2 финала испанцы оказались сильнее национальной команды Франции, а англичане обыграли сборную Нидерландов.

Материалы по теме
Финал Евро-2024! Испания или Англия — кто станет чемпионом континента? LIVE
Live
Финал Евро-2024! Испания или Англия — кто станет чемпионом континента? LIVE

Рекорды чемпионатов Европы по футболу

Календарь Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android