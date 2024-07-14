«ПСЖ» предложил € 70 млн за одну из главных звёзд «Бенфики». Португальцы требуют € 120 млн

Французский «ПСЖ» хочет подписать опорного полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша, сообщает A Bola.

Парижане предложили за футболиста € 70 млн, перебив таким образом предложение «Манчестер Юнайтед» в € 60 млн. Но «Бенфика» хочет получить за игрока его полную клаусулу в € 120 млн и не собирается вести переговоры и отпускать футболиста меньше, чем за € 100 млн.

Цель «Бенфики» состоит в том, чтобы удержать Невеша ещё на один сезон, продлить с ним контракт и повысить ему зарплату. Ранее Жоау уже отклонил предложение клуба подписать новое соглашение, согласно которому его зарплата должна была вырасти с € 500 тысяч в год до € 1 млн.

«ПСЖ» хочет подписать Невеша как можно скорее, но не готов платить за него € 120 млн.

Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/24 он забил 3 гола и отдал 1 ассист в 55 матчах за клуб.

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