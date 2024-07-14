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Луис Суарес признан лучшим игроком матча за третье место Копа Америка Канада — Уругвай

Луис Суарес признан лучшим игроком матча за третье место Копа Америка Канада — Уругвай
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В ночь с 13 на 14 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился матч за третье место Кубка Америки — 2024. Сборная Уругвая после ничьей 2:2 в основное время переиграла сборную Канады в серии пенальти со счётом 4:3.

Кубок Америки — 2024 . За 3-е место
14 июля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 2
3 : 4
Уругвай
0:1 Бентанкур – 8'     1:1 Коне – 22'     2:1 Дэвид – 80'     2:2 Суарес – 90+2'    

Лучшим игроком матча был признан 37-летний нападающий сборной Уругвая Луис Суарес. На счету форварда в этой встрече ключевой гол на 90+3-й минуте, который перевёл игру в серию послематчевых одиннадцатиметровых, а также победный реализованный пенальти в серии.

Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Победа над сборной Канады позволила национальной команде Уругвая завоевать бронзовые медали Копа Америка в девятый раз в истории. Также на счету уругвайцев на турнире 15 первых и шесть вторых мест.

Календарь Копа Америка - 2024
Турнирная сетка Копа Америка - 2024
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