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17-летний вундеркинд Ламин Ямаль высказался о своём прогрессе

17-летний вундеркинд Ламин Ямаль высказался о своём прогрессе
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Игрок сборной Испании и «Барселоны» 17-летний Ламин Ямаль рассказал о своём прогрессе.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«За последние четыре месяца я сильно изменился как личность и как игрок. Я стал гораздо увереннее в себе и сильнее физически. Пока я очень доволен тем, как идут дела. Друзья рассказали мне, что после гола в ворота Франции люди в Матаро вышли на улицы и стали скандировать моё имя.

Перед финалом будет много разных мыслей. Прежде всего буду думать о родителях. Они многим пожертвовали ради меня. Им пришлось нелегко, но они всегда поддерживали меня.

Мне было приятно представлять, как они были рады моему голу и нашей победе, когда мы обыграли Францию», — приводит слова Ямаля пресс-служба УЕФА.

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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