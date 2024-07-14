«МЮ» может приобрести одну из главных звёзд сборной Украины

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков находится в сфере интересов клубов АПЛ, сообщила AS.

Главный тренер Мичел попросил руководство клуба постараться сохранить Цыганкова в команде, если не будет выгодного предложения.

На данный момент известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» активизировались в попытках подписать игрока. Главные тренеры этих клубов – Эрик тен Хаг и Унаи Эмери соответственно – заявили, что лично заинтересованы в данном трансфере.

«МЮ» и «Вилла» уже контактировали с агентами Виктора, которым дали понять, что будут пытаться подписать его. Сейчас они разрабатывают планы, как смогут убедить украинца и «Жирону».

В контракте Цыганкова с каталонцами прописана клаусула € 30 млн. Виктор пообещал клубу, что начнёт подготовку к сезону вместе с командой, а далее будут отталкиваться от того, как будет развиваться ситуация на рынке.

«Жирона» хочет подписать с Цыганковым новый контракт. В январе уже было предложение, но Виктор не отреагировал. Сейчас каталонцы хотят снова предложить новое соглашение, но на лучших условиях.

26-летний Цыганков в прошлом сезоне провёл 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач за клуб. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского футболиста в € 28 млн.

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