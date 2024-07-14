Уругвай занял третье место на Кубке Америки впервые за 20 лет

В ночь с 13 на 14 июля мск на поле стадиона «Банк оф Америка» в Шарлотте (США, штат Северная Каролина) завершился матч за третье место Кубка Америки — 2024. Сборная Уругвая после ничьей 2:2 в основное время переиграла сборную Канады в серии пенальти со счётом 4:3. Ключевой гол, который перевёл проигрываемую уругвайцами встречу в послематчевую серию, забил на 90+3-й минуте 37-летний нападающий Луис Суарес.

Эти бронзовые медали Копа Америка стали для национальной команды Уругвая первыми за последние 20 лет. В предыдущий раз уругвайцы становились на Кубке Америки третьими в 2004 году. Всего теперь на их счету девять комплектов бронзовых медалей Копы в истории — в 1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957, 2004 и 2024 годах.

Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Также на счету сборной Уругвая на Кубке Америки 15 чемпионств и шесть комплектов серебряных медалей.