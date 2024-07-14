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Корреспондент УЕФА назвал состав Испании на финал Евро-2024 против Англии

Корреспондент УЕФА назвал состав Испании на финал Евро-2024 против Англии
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Корреспондент официального сайта УЕФА Грэм Хантер назвал состав испанской команды, который должен выйти с первых минут в финале Евро-2024 против сборной Англии.

Состав выглядит следующим образом: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Руис, Родри, Ямаль, Ольмо, Уильямс, Мората.

«Кадровые проблемы? Их нет. Испания точно знает, каким будет её состав, особенно теперь, когда Мората тренировался в полную силу. Игровая концепция на финал тоже не изменится. Тактика: двигать мяч вперёд вертикально, по возможности использовать мяч со смыслом и прессинговать, прессинговать, прессинговать. Использовать фланги, а затем бросить в бой потрясающих игроков со скамейки запасных. Может и предсказуемо, но на данный момент очень и очень эффективно», — приводит слова Хантера пресс-служба УЕФА.

Финал Евро-2024 состоится в воскресенье, 14 июля. Сборные Испании и Англии будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

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