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Церемония закрытия Евро-2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Церемония закрытия Евро-2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 14 июля, завершится чемпионат Европы — 2024 в Германии. Финальный матч турнира между сборными Испании и Англии состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине и начнётся в 22:00 мск. Церемония закрытия континентального первенства начнётся за час до стартового свистка.

Трансляцию церемонии закрытия Евро-2024 можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции назначено на 21:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня, в турнире приняли участие 24 национальные команды, поделённые на шесть групп по четыре участника в каждой. 16 сборных по итогам группового этапа вышли в плей-офф, по итогам которого в решающем матче за трофей встретятся команды Испании и Англии.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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