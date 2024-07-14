Церемония закрытия Евро-2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 июля, завершится чемпионат Европы — 2024 в Германии. Финальный матч турнира между сборными Испании и Англии состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине и начнётся в 22:00 мск. Церемония закрытия континентального первенства начнётся за час до стартового свистка.

Трансляцию церемонии закрытия Евро-2024 можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции назначено на 21:00 мск.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня, в турнире приняли участие 24 национальные команды, поделённые на шесть групп по четыре участника в каждой. 16 сборных по итогам группового этапа вышли в плей-офф, по итогам которого в решающем матче за трофей встретятся команды Испании и Англии.