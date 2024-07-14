Роналду и Мбаппе возглавили рейтинг главных разочарований Евро по версии Give me Sport
Чемпионат Европы — 2024 завершится уже сегодня, 14 июля, финальным матчем между Испанией и Англией, а это значит, что СМИ начинают подводить итоги турнира.
Английское издание Give me Sport выделило 13 игроков, которые разочаровали на Евро-2024 больше всего. Туда включили Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе, возглавивших список.
Топ-13 разочарований Евро-2024:
- Криштиану Роналду (Португалия).
- Килиан Мбаппе (Франция).
- Ромелу Лукаку (Бельгия).
- Антуан Гризманн (Франция).
- Мануэль Нойер (Германия).
- Жоржиньо (Италия).
- Александар Митрович (Сербия).
- Андрей Лунин (Украина).
- Трент Александер-Арнольд (Англия).
- Йошко Гвардиол (Хорватия).
- Жереми Доку (Бельгия).
- Гарри Кейн (Англия).
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
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