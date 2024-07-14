Роналду и Мбаппе возглавили рейтинг главных разочарований Евро по версии Give me Sport

Чемпионат Европы — 2024 завершится уже сегодня, 14 июля, финальным матчем между Испанией и Англией, а это значит, что СМИ начинают подводить итоги турнира.

Английское издание Give me Sport выделило 13 игроков, которые разочаровали на Евро-2024 больше всего. Туда включили Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе, возглавивших список.

Топ-13 разочарований Евро-2024:

Криштиану Роналду (Португалия). Килиан Мбаппе (Франция). Ромелу Лукаку (Бельгия). Антуан Гризманн (Франция). Мануэль Нойер (Германия). Жоржиньо (Италия). Александар Митрович (Сербия). Андрей Лунин (Украина). Трент Александер-Арнольд (Англия). Йошко Гвардиол (Хорватия). Жереми Доку (Бельгия). Гарри Кейн (Англия). Вирджил ван Дейк (Нидерланды).

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