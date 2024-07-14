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Роналду и Мбаппе возглавили рейтинг главных разочарований Евро по версии Give me Sport

Роналду и Мбаппе возглавили рейтинг главных разочарований Евро по версии Give me Sport
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Чемпионат Европы — 2024 завершится уже сегодня, 14 июля, финальным матчем между Испанией и Англией, а это значит, что СМИ начинают подводить итоги турнира.

Английское издание Give me Sport выделило 13 игроков, которые разочаровали на Евро-2024 больше всего. Туда включили Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе, возглавивших список.

Топ-13 разочарований Евро-2024:

  1. Криштиану Роналду (Португалия).
  2. Килиан Мбаппе (Франция).
  3. Ромелу Лукаку (Бельгия).
  4. Антуан Гризманн (Франция).
  5. Мануэль Нойер (Германия).
  6. Жоржиньо (Италия).
  7. Александар Митрович (Сербия).
  8. Андрей Лунин (Украина).
  9. Трент Александер-Арнольд (Англия).
  10. Йошко Гвардиол (Хорватия).
  11. Жереми Доку (Бельгия).
  12. Гарри Кейн (Англия).
  13. Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
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