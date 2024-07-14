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Расписание матчей Евро-2024 на 14 июля

Расписание матчей Евро-2024 на 14 июля
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Сегодня, 14 июля, состоится заключительный игровой день чемпионата Европы — 2024. В его расписании один матч — финал континентального первенства. За победу в турнире будут бороться в очной встрече сборные Испании и Англии.

Расписание Евро-2024 на 14 июля:

Испания — Англия — 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальная команда Испании по итогам группового этапа стала единственной сборной на чемпионате, одержавшей три победы, и вышла в 1/8 финала из квартета B со сборными Италии, Хорватии и Албании с первого места. В плей-офф на пути к финалу испанцы переиграли Грузию (4:1), Германию (2:1 д.в.) и Францию (2:1).

Сборная Англии стала победителем группы C с Данией, Словенией и Сербией, набрав на групповом этапе пять очков. В плей-офф англичане прошли Словакию (2:1 д.в.), Швейцарию (1:1, 5:3 пен.) и Нидерланды (2:1).

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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