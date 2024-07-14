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Испания — Англия: во сколько начало матча финала Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) состоится финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию матча Испания – Англия можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

Сборная Испании по итогам группового этапа стала единственной командой на чемпионате, одержавшей три победы, и вышла в 1/8 финала из квартета B со сборными Италии, Хорватии и Албании с первого места с девятью очками. В плей-офф на пути к финалу испанцы переиграли Грузию (4:1), Германию (2:1 д.в.) и Францию (2:1).

Сборная Англии стала победителем группы C с командами Дании, Словении и Сербии, набрав на групповом этапе пять очков. В плей-офф англичане прошли сборные Словакии (2:1 д.в.), Швейцарии (1:1, 5:3 пен.) и Нидерландов (2:1).