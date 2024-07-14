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Финал Евро-2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Финал Евро-2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 14 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) состоится финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье. Трансляцию матча Испания – Англия можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Англия на пути к финалу в плей-офф одолела сборные Нидерландов, Швейцарии и Словакии. Испания, в свою очередь, оказалась сильнее Франции, Германии и Грузии.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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