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Талалаев — о финале Евро-2024: Англия может предложить Испании что‑то, чего от неё не ждут

Талалаев — о финале Евро-2024: Англия может предложить Испании что‑то, чего от неё не ждут
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Бывший главный тренер «Химок», «Ахмата» и «Крыльев Советов» Андрей Талалаев рассказал о своих ожиданиях от финального матча чемпионата Европы — 2024 Испания — Англия.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я после первой игры в группе сказал, что англичане будут в финале. Другой вопрос, что в финале редко бывают какие‑то закономерности и красивые игры. Если не брать последние финалы чемпионатов мира, то до этого всё было прагматично, сухо и не всегда закономерно. Думаю, что не всё может пойти у испанцев, а англичане могут предложить что‑то, что от них не ждут», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Финальный матч Евро-2024 пройдёт сегодня, 14 июля, на поле «Олимпиаштадиона» в столице Германии Берлине, его начало запланировано на 22:00 мск. В решающей игре за трофей и золотые медали встретятся национальные команды Испании и Англии.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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