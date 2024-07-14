УЕФА показал золотые медали Евро-2024

Официальный аккаунт УЕФА в социальной сети X (ранее — Twitter) опубликовал изображения золотых медалей, которые будут вручаться победителям чемпионата Европы — 2024 в Германии вместе с чемпионским трофеем.

Фото: УЕФА

Фото: УЕФА

Финальный матч турнира пройдёт сегодня, 14 июля, на поле «Олимпиаштадиона» в столице Германии Берлине, его начало запланировано на 22:00 мск. В решающей игре за трофей и золотые медали встретятся национальные команды Испании и Англии.

Испанцы прошли групповой этап Евро-2024 тремя победами над сборными Хорватии, Италии и Албании, в плей-офф «Ла Фурия Роха» выбила национальные команды Грузии, Германии и Франции. Англичане заняли первое место в группе благодаря победе над Сербией и ничьим с Данией и Словенией, в матчах на выбывание команда Гарета Саутгейта прошла Словакию, Швейцарию и Нидерланды.