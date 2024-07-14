Фёдор Смолов: ушёл из «Динамо» без конфликтов и проблем

Бывший нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, ныне выступающий за «Краснодар», высказался об уходе из московского клуба.

«Я ушёл из «Динамо» без проблем и конфликтов. Поговорил с Марцелом, Дмитрием Александровичем Гафиным, написал сообщения руководству, с кем не виделся: Желько Бувачу, Пивоварову. Попрощался с ребятами, я на связи. Просто не договорились по условиям, и появился вариант с «Краснодаром», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Смолов этим летом перёшел в «Краснодар» после того, как у него истёк контракт с московским «Динамо». Ранее Фёдор играл за «быков» с 2015 по 2018 год.

Вчера, 13 июля, в матче за Суперкубок России Смолов отметился голом в ворота «Зенита». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу санкт-петербургского клуба.

Самые титулованные футбольные клубы России