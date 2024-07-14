Нападающий «Зенита» Сергеев прокомментировал победу в Суперкубке России

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями после победы сине-бело-голубых в матче Суперкубка России с «Краснодаром» (4:2).

«Побеждать всегда приятно. Каждый год доказываем это. Вчера выиграли Суперкубок. Это хорошее начало нового сезона. Игру мы провели на хорошем уровне — доминировали. Пропустили два гола, но ничего страшного. Самое главное, что дожали и выиграли. Всё супер», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Родригао с передачи Дугласа Сантоса. На 33-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел после паса Страхини Эраковича удвоил преимущество «Зенита» в счёте. Затем, на 43-й минуте, полузащитник петербуржцев Максим Глушенков с передачи Вендела сделал счёт разгромным.

Во втором тайме, на 65-й минуте, отличился хавбек «Краснодара» Никита Кривцов. Но уже через три минуты полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оформил дубль, забив четвёртый мяч сине-бело-голубых. Однако на 70-й минуте «Краснодар» вновь сократил разницу в счёте благодаря голу Фёдора Смолова — 4:2.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: