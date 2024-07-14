Уругвай взял бронзу Копы-2024, Месси высказался о завершении карьеры. Главное к утру

Сборная Уругвая одолела в серии пенальти Канаду и стала обладателем бронзовых медалей Кубка Америки — 2024, 37-летний аргентинский нападающий Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры, «Зенит» обыграл «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».