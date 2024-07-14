Уругвай взял бронзу Копы-2024, Месси высказался о завершении карьеры. Главное к утру
Сборная Уругвая одолела в серии пенальти Канаду и стала обладателем бронзовых медалей Кубка Америки — 2024, 37-летний аргентинский нападающий Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры, «Зенит» обыграл «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Уругвай выиграл у Канады в серии пенальти матч за третье место Копы-2024 с голом Суареса.
- Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.
- «Зенит» обыграл «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России.
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- Луис Суарес признан лучшим игроком матча за третье место Копа Америка Канада — Уругвай.
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