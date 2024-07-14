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14 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Кубка Америки — 2024, результаты UFC, теннис, Уимблдон-2024

Уругвай взял бронзу Копы-2024, Месси высказался о завершении карьеры. Главное к утру
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Сборная Уругвая одолела в серии пенальти Канаду и стала обладателем бронзовых медалей Кубка Америки — 2024, 37-летний аргентинский нападающий Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры, «Зенит» обыграл «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России — 2024. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Уругвай выиграл у Канады в серии пенальти матч за третье место Копы-2024 с голом Суареса.
  2. Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.
  3. «Зенит» обыграл «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России.
  4. Фёдор Смолов забил 150-й гол за российские клубы на высшем уровне.
  5. Луис Суарес признан лучшим игроком матча за третье место Копа Америка Канада — Уругвай.
  6. Роналду и Мбаппе возглавили рейтинг главных разочарований Евро по версии Give me Sport.
  7. Стало известно количество штрафов Александра Соболева в ГАИ с 2021 года.
  8. «Барселона» представила тренерский штаб Ханс-Дитера Флика.
  9. Стал известен клуб, который сделал предложение Хосепу Гвардиоле.
  10. Чешка Синякова и американка Таунсенд выиграли Уимблдон-2024 в парном разряде.
  11. Роуз Намаюнас одолела Трейси Кортес в главном событии UFC on ESPN 59.
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