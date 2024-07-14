Стало известно, какие призовые получит сборная Испании за победу на Евро-2024

Сборная Испании получит € 28,25 млн в случае победы в финале чемпионата Европы — 2024 с Англией, который состоится сегодня, 14 июля. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 40% от этой суммы достанется футболистам. В случае проигрыша игроки получат 30%.

Напомним, финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала испанская национальная команда обыграла сборную Франции со счётом 2:1. Голами отметились полузащитник Даниэль Ольмо и крайний нападающий Ламин Ямаль.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: