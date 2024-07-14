Кривцов: если бы «Краснодар» отыграл весь матч как второй тайм, то выиграл бы Суперкубок

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, чего не хватило его команде для победы в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча состоялась вчера, 13 июля, в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:2.

«Игра была слишком сложная, особенно в первом тайме. Если бы мы играли весь матч как второй тайм, мы бы выиграли этот кубок. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам за такую прекрасную поддержку. Создавалось впечатление, что на трибунах только они, зенитовских фанатов почти не было слышно. Постараемся вас порадовать в сезоне», — сказал Кривцов в интервью клубной пресс-службе.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов.

Отметим, что «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.