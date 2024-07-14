ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кривцов: если бы «Краснодар» отыграл весь матч как второй тайм, то выиграл бы Суперкубок

Кривцов: если бы «Краснодар» отыграл весь матч как второй тайм, то выиграл бы Суперкубок
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, чего не хватило его команде для победы в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча состоялась вчера, 13 июля, в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Игра была слишком сложная, особенно в первом тайме. Если бы мы играли весь матч как второй тайм, мы бы выиграли этот кубок. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам за такую прекрасную поддержку. Создавалось впечатление, что на трибунах только они, зенитовских фанатов почти не было слышно. Постараемся вас порадовать в сезоне», — сказал Кривцов в интервью клубной пресс-службе.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов.

Отметим, что «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android